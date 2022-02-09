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Inakustik: новый кабель серии Referenz Micro Air


09.02.2022 17:10

 

 

Новый акустический кабель Referenz Micro Air LS-404 создан по технологии Micro Air. Его особенностью, как и других моделей серии, является сложная ромбовидная структура изоляции с воздушными камерами, которые увеличивают расстояние между проводниками и объём воздуха, являющегося, как известно, идеальным изолятором.

 

Такое решение позволяет свести к минимуму нежелательную накопительную ёмкость кабеля, которая оказывает негативное влияние на качество передачи музыкального сигнала и создаёт помехи. Ещё один фирменный приём, благодаря которому Referenz Micro Air заслужили свою репутацию кабелей, не привносящих свою окраску в звучание – симметричное концентрическое расположение жил. Такая конструкция снижает образование нерегулярных контактов между жилами, гармонизирует сигнал и минимизирует различия во времени его прохождения.

 

Новый Referenz Micro Air LS-404 сечением 2 x 10,48 мм2 выпускается в вариантах Single-Wire и Bi-Wire с разъёмами «банан» BFA, лопатками Spade или кабельными наконечниками Easy-Plug. Длина – 3 м. На заказ компания-производитель может изготовить кабель любой длины.

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