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Inakustik Referenz Air для самостоятельной сборки


23.12.2021 09:36

 

 

В ассортименте немецкой компании Inakustik появилась новинка – силовые кабели с воздушным диэлектриком, которые комплектуются кабельными наконечниками для самостоятельной сборки. Вилки и штекеры – на выбор пользователя.

 

Особенность кабелей серии Inakustik Referenz Air – запатентованная «скелетная» конструкция: отдельные проводники находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга, а образующихся воздушный диэлектрик снижает потери мощности до минимума и значительно улучшает электрические параметры кабеля. Каждый кабель питания Referenz Air проходит тщательную проверку, по результатам которой кабелю присваивается индивидуальный серийный номер.

 

Многожильная структура нового эталонного Referenz AC-4004 AIR состоит из 16 проводников. Этот кабель представляет собой модификацию силового AC-2404 AIR и акустического LS-4004 AIR. Свитые с одинаковым шагом проводники объединены в симметрично расположенные разнонаправленные пары. Это приводит к взаимной компенсации магнитных полей; в результате погонная индуктивность кабеля снижается, уменьшается скин-эффект, вызванный крутыми фронтами тока. Неокисляемая плотная экранирующая оплётка из луженой меди защищает соседние кабели и аудиокомпоненты от помех.

 

Помимо Referenz AC-4004 Air, в перечень моделей силовых кабелей с кабельными наконечниками для самостоятельной сборки входят AC-2404 Air и AC-1204 Air.

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