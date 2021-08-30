Индивидуальность Hylixa Signature

30.08.2021 00:36

Компания из Великобритании Node выпустила ограниченную партию акустических систем Hylixa. Первые такие колонки появились в 2018 году. В течение трёх лет инженеры компании работали над усовершенствованием конструкции и звучания громкоговорителей; результатом их трудов стала модель Hylixa Signature.



Первое, что бросается в глаза – новое основание, представляющее собой тяжёлый диск из нержавеющей стали. Центральную стойку оставили, но полностью изменили её конструкции для улучшения акустической прозрачности. Вместо экструдированного алюминия используется динамически инертный стеклонаполненный полиамид – из этого же материала сделана верхняя часть динамика. Усовершенствованный кроссовер теперь оснащается конденсаторами Mundorf с внутренней разводкой Duelund.



Появление Hylixa стало возможным благодаря лазерной 3D-печати. Компания-производитель не собирается отказываться от этой технологии: сочетание высоких акустических качеств и необычной «внешности» – отличительная черта продукции Node. Поэтому потребителям предоставляется широчайший выбор отделки акустических систем, включая любые цвета корпуса и покрытие драгметаллами, а нержавеющая сталь основания может быть подвергнута чернению. Node Hylixa Signature заменит устаревшую модель в сентябре 2021 года. Розничная цена в Великобритании – 30 тысяч фунтов стерлингов (пара).