Индонезийская экзотика

18.03.2021 14:48

Мы давно привыкли к тому, что большинство компаний, выпускающих акустические системы для домашнего использования, расположены в Европе или Соединённых Штатах Америки, и продукцию из других регионов мира воспринимаем как нечто экзотическое.



К таким устройствам относятся и громкоговорители, которые разрабатываются и производятся на индонезийском острове Бали компанией Vermouth Audio. Недавно она опубликовала пресс-релиз с описанием своей новой продукции. Это две модели акустических систем – премиальные колонки Vermouth Audio Micro Studio Monitor и менее дорогие Vermouth Audio Economic Micro Studio Monitor.



Акустическая система балийского производителя Micro Studio Monitor оснащается твитером RAAL 70-20XR AM и 5-дюймовым мид-вуфером Accuton 5″. Кроссовер: Jantzen, внутренняя проводка – собственного производства, как и разъёмы (позолоченные) для подключения. Цена в долларах США составляет 6000 за пару. В «экономичной» версии, модели Economic Micro Studio Monitor используется такой же СЧ/НЧ динамик, а также ленточный твитер RAAL 64-10. Цена за пару – 4175 долларов США.