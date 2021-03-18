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Индонезийская экзотика


18.03.2021 14:48

 

 

Мы давно привыкли к тому, что большинство компаний, выпускающих акустические системы для домашнего использования, расположены в Европе или Соединённых Штатах Америки, и продукцию из других регионов мира воспринимаем как нечто экзотическое.

 

К таким устройствам относятся и громкоговорители, которые разрабатываются и производятся на индонезийском острове Бали компанией Vermouth Audio. Недавно она опубликовала пресс-релиз с описанием своей новой продукции. Это две модели акустических систем – премиальные колонки Vermouth Audio Micro Studio Monitor и менее дорогие Vermouth Audio Economic Micro Studio Monitor.

 

Акустическая система балийского производителя Micro Studio Monitor оснащается твитером RAAL 70-20XR AM и 5-дюймовым мид-вуфером Accuton 5″. Кроссовер: Jantzen, внутренняя проводка – собственного производства, как и разъёмы (позолоченные) для подключения. Цена в долларах США составляет 6000 за пару. В «экономичной» версии, модели Economic Micro Studio Monitor используется такой же СЧ/НЧ динамик, а также ленточный твитер RAAL 64-10. Цена за пару – 4175 долларов США.

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