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InfoComm 2020 всё-таки состоится, но…


16.04.2020 15:16

 

 

Одна из крупнейших выставок аудио-визуального профессионального оборудования, решение об отмене которой было принято 30 марта, всё-таки состоится, но в пройдёт в виртуальном формате.

 

Организатор выставки компания AVIXA объявила о том, что мероприятие пройдёт с 16 по 18 июня под названием InfoComm 2020 Connected. Информации пока не много. Известно, что выставка продлится три дня вместо традиционных семи, но в тот же период: изначально она была запланирована на 13-19 июня.

 

2020 год должен был стать для InfoComm самым продуктивным, однако эпидемия спутала все планы организаторов. Руководство AVIXA планирует в ближайшие дни выступить с официальным обращением к профессиональному сообществу. Ожидается, что тогда же будут озвучены все подробности, включая условия и стоимость участия.

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