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Infocomm Connected: онлайн и на русском языке


16.06.2020 11:38

 

 

Не секрет, что выставка InfoСomm в этом году сменила формат и пройдёт в режиме онлайн. Увидеть и принять участие в «версии», адаптированной для России, можно будет 29 и 30 июня: о новинках ведущих мировых производителей расскажут российские дистрибьюторы, а сделают они это на онлайн-площадках Integrated Systems Russia.

 

Учитывая ситуацию в мире, неудивительно, что первое выступление будет посвящено влиянию COVID-19 на AV-индустрию. Это не означает, что участники конференции будут говорить только о пандемии и проблемах, ею созданных: программа предусматривает дискуссии на самые разные темы, включая новые технологии и решения в области профессионального звука, использование иммерсивных аудиосистем для проведения развлекательных мероприятий, разработки в области Digital Signage, видеоконференцсвязи и стриминга. Впрочем, от новой реальности уже никуда не деться, поэтому организаторы конференции предлагают обсудить возможности, которые открываются перед интеграторами в связи с переходом многих компаний на удалённую работу, а образовательных учреждений – на дистанционное обучение.

 

Своё участие в двухдневном марафоне технологий подтвердили группа компаний Digis, поставщик аудио-, видео- и управляющих решений компания MixArt, корпорации Panasonic и Yamaha, российские интеграторы и дистрибьюторы Polymedia, Auvix, Hi-Tech Media, а также компании Sennheiser, Cisco, Logitech и другие. Участие в онлайн-конференции в качестве слушателя бесплатное, необходимо только заполнить регистрационную форму. Трансляция пройдёт на сайте Integrated Systems Russia (там же опубликована полная программа мероприятий), а также в официальных аккаунтах ISR в соцсети Facebook и на канале YouTube.

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