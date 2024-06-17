InFocus ScreenPlay: снова в строю

17.06.2024 13:10

Компания AUVIX начала продажи проекторов InFocus из обновлённой линейки ScreenPlay. В 2023 году производитель анонсировал выпуск 16 новых моделей, входящих в серии Genesis и Vista. DLP-новинки оснащаются лампами с пролонгированным сроком службы (до 15000 часов); во всех моделях обновлённой линейки InFocus ScreenPlay предусмотрены ручная коррекция трапецеидальных искажений по вертикали до ± 40 градусов, цифровой и оптический зум и расширенная цифровая коррекция изображения. Проекторы рассчитаны на работу в режиме 24/7.

В серию Genesis входят бюджетные модели для сферы образования: модели со стандартной оптикой SP122, SP124, SP126, SP222, SP224, SP226, SP228, SP229 и короткофокусные SP224ST, SP226ST. Яркость проекторов: от 3800 до 4000 Лм, разрешение от SVGA до WUXGA, контрастность 30000:1. Устройства оснащаются разъёмом HDMI 1.4 (в некоторых моделях таких разъёмов два). Проекторы этой серии используются для оснащения учебных классов и небольших аудиторий, для проведения бизнес-презентаций и выездных мероприятий.

Cерия Vista – это профессиональные модели начального уровня: со стандартной оптикой (SP2234, SP2236, SP2238) и короткофокусные (SP2234ST, SP2236ST, SP2238ST). Основные характеристики: яркость 4000-4700 люмен, разрешение от XGA до Full HD, контрастность 30000:1; два разъёма HDMI 1.4, разъём RJ45, соответствующий стандарту сетевого протокола PJLink; поддержка команд RS232. Проекторы этой серии предназначены для использования в офисах и административных зданиях, в переговорных комнатах, конференц-залах, зонах ресепшен (короткофокусные модели). По информации от производителя, текущий состав линейки ScreenPlay не является окончательным – планируется дальнейшее расширение модельного ряда.