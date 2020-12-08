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«Инфорком» без Владимира Абрамова


08.12.2020 13:04

 

 

Компания «Инфорком» сообщила на своей странице в социальной сети «Фейсбук» о том, что 6 декабря 2020 г. скончался основатель и бессменный генеральный директор фирмы Владимир Александрович Абрамов.

 

«Инфорком» был создан более 25 лет назад и является одним из старейших участников российского рынка Hi-Fi и High End аппаратуры. Вклад Владимира Александровича Абрамова в развитие индустрии качественного звука сложно переоценить: он был настоящим энтузиастом своего дела.

 

Редакция портала AVREPORT.RU выражает соболезнование родным и близким Владимира Александровича.

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