«Инфорком» без Владимира Абрамова

08.12.2020 13:04

Компания «Инфорком» сообщила на своей странице в социальной сети «Фейсбук» о том, что 6 декабря 2020 г. скончался основатель и бессменный генеральный директор фирмы Владимир Александрович Абрамов.



«Инфорком» был создан более 25 лет назад и является одним из старейших участников российского рынка Hi-Fi и High End аппаратуры. Вклад Владимира Александровича Абрамова в развитие индустрии качественного звука сложно переоценить: он был настоящим энтузиастом своего дела.



Редакция портала AVREPORT.RU выражает соболезнование родным и близким Владимира Александровича.