Инновации Ascendo: The 28 Sub Pro Squared

28.10.2024 12:22

Инновационный сабвуфер небольшой глубины разработали в компании Ascendo Immersive Audio. Новинка, сабвуфер The 28 Sub Pro Squared, предназначена для домашних кинозалов малой площади.



Высота устройства 100 см, глубина – всего 30 см. Это пассивный плоскопанельный сабвуфер в закрытом корпусе. Его 28-дюймовый басовый драйвер сделан из нескольких слоёв пенистого материала Rohacell (он применяется в авиационной промышленности). Площадь поверхности используемого драйвера такая же, как у сабвуферов традиционной конструкции, оснащаемых обычными басовиками диаметром 32 дюйма.



The 28 Sub Pro Square – это сверхвысокая мощность вкупе со сверхдинамичным откликом. Сабвуфер рассчитан на скрытую установку; уникальная конструкция позволяет размещать несколько сабвуферов очень близко друг к другу, создавая высокоэффективные басовые массивы. Максимальное звуковое давление: 140 дБ / 80 Гц и выше, 123 дБ / 20 Гц, 100 дБ / 11 Гц.



