Инновации BEC-Akustik

07.02.2020 12:07

Немецкий производитель представил линейку инновационных акустических систем с драйверами, работающими по магнитостатическому принципу. Их можно будет увидеть на стенде компании на выставке ISE2020.

Ультракомпактные линейные массивы универсальны и могут использоваться как в коммерческом секторе, так и на рынке домашних инсталляций. По сравнению с классическими громкоговорителями с купольными драйверами модели новой серии имеют ряд преимуществ. Так, они больше подходят для озвучивания больших пространств благодаря более высокому уровню прямого, а не отражённого звука; отсутствие частотных и фазовых наложений обеспечивает очень ровную амплитудно-частотную характеристику во всём частотном диапазоне; падение звукового давления при удвоении расстояния от колонки составляет всего 3 дБ, тогда как у акустических систем с купольными драйверами это значение составляет 6 дБ.

Продукцию BEC-Akustik можно использовать для создания цепочек параллельно-последовательных соединений, собирая системы с высоким звуковым давлением. При этом колонки имеют небольшую глубину и длину от 70 до 120 см (модели AL-70, AL-100, AL-120). Для расширения диапазона в области низких частот можно дополнить устанавливаемую систему сабвуфером, желательно с возможностью фазовой и/или временной коррекции. Стандартная отделка: чёрный матовый и белый глянцевый; возможно окрашивание в другие цвета по запросу. В комплект поставки входит металлический кронштейн для настенного монтажа с возможностью плавной регулировки угла излучения и монтажный шаблон.