Инновации Hisense на выставке IFA 2023

18.09.2023 12:59

На прошедшей в Берлине крупнейшей выставке бытовой техники и электроники IFA компания Hisense представила ряд новых продуктов и инноваций, в том числе первый в мире лазерный телевизор с разрешением 8K, ультракороткофокусный лазерный проектор премиум-класса и телевизоры с технологией Mini-LED.



Лазерный телевизор Hisense 120LX – первое в мире устройство такого типа с разрешением 8K; флагман модельного ряда китайского производителя. Проектор, оснащаемый трёхцветным лазерным источником света TriChroma и объективом с поддержкой 8K, выпущен небольшой партией. Из других новинок стоит отметить УКФ-лазерный проектор премиум-класса PX3-PRO (изображение до 130 дюймов в формате 4K), мини-проектор Hisense C1 – универсальное портативное устройство с поддержкой Dolby Vision HDR и Dolby Atmos (простая настройка, изображение от 65 до 300 дюймов), а также инновационную технологию отображения Edge Blending Display, которая позволяет бесшовно соединять вместе проекции от двух лазерных телевизоров.



Посетители выставки получили возможность ознакомиться с широким ассортиментом телевизоров Hisense с технологией Mini-LED. Главное преимущество таких телевизоров – очень яркое, контрастное и детализированное изображение с насыщенными цветами (более миллиарда). Светодиоды, которые меньше традиционных в 50 раз, позволяют точнее управлять подсветкой и воспроизводить контрастное изображение с глубоким чёрным цветом и яркими оттенками; при этом даже в самых тёмных кадрах видны самые мелкие детали. Частота обновления 144 Гц; поддерживается объёмный звук Dolby Atmos; благодаря технологии Room-Fitting Sound аудиосистема телевизора анализирует планировку помещения и адаптирует звук к пространству пользователя. Фирменная линейка Mini-LED телевизоров состоит из четырёх моделей: флагманской UXQ (65 и 85 дюймов), U8KQ, U7KQ (до 100 дюймов) и U6KQ.



