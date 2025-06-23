Инновации Hisense – российским потребителям

23.06.2025 13:57

18 июня в Москве прошла конференция Hisense. Tech Inside – первое подобное мероприятие, организованное Hisense в России; его целью стала презентация новейших фирменных технологий и продуктов и знакомство пользователей с возможностями инновационных технологических решений бренда.



В числе новинок 2025 года: телевизор Hisense 116UXQ с экраном рекордного размера (116 дюймов по диагонали), инновационной технологией подсветки RGB Mini-LED и аудиосистемой 6.2.2. Модельный ряд Hisense пополнился также моделями U8Q, U7Q и U7Q Pro (в сегменте Mini-LED) и E7Q Pro (на базе технологии QLED) с поддержкой Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 и HDR10+, геймерских режимов и технологий AI Light Sensor, AI Sports Mode, AI Smooth Motion. Новые фирменные Mini-LED устройства поддерживают режим Room Fitting Tuning (настройка звучания в зависимости от планировки помещения), оснащаются интеллектуальным датчиком AI Chroma Light Sensor (он подстраивает яркость и цветопередачу в соответствии с окружающими условиями). AI 4K Upscaler усиливает детализацию текстур, AI HDR Upscaler повышает качество контента HDR10 до близкого к HDR10+, AI Depth PRO увеличивает глубину кадра и выразительность ключевых объектов, AI Natural Face подчёркивает естественность выражения лиц.



В категории проекторов компания представила новую ультракороткофокусную модель PT1 и компактную M2 Pro, обе с технологией TriChroma 4K (она значительно расширяет базовую цветовую палитру). Яркость PT1 составляет 2500 ANSI люменов, проектор обеспечивает естественную цветопередачу (до 110% BT2020) и высокое качество изображения в различных условиях освещения. Портативный среднефокусный M2 Pro позволяет устраивать кинопоказы даже на открытом воздухе.



