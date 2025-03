Инновации и консерватизм NAT Audio

24.03.2025 19:19

EnTrade Distribution, организатор выставки AudioSummit, которая пройдёт в Москве в конце апреля, представляет новый бренд на российском рынке. NAT Audio – компания из Сербии, которая, несмотря на весь консерватизм High End Audio, вот уже 20 лет комбинирует классические решения с инновационным подходом к конструированию аудиокомпонентов. В ассортименте NAT Audio представлены два фонокорректора, два линейных предусилителя, шесть усилителей мощности, интегральная и гибридная модели, сетевой кондиционер и повышающий МС-трансформатор.

Усилители, ламповые и гибридные, составляют основную часть ассортимента сербского производителя. Их выходные каскады – исключительно однотактные, на прямонакальных триодах разной мощности, а фирменная модель Generator CT, компактный моноблок мощностью 100 Вт, представляет собой усилитель на металлокерамической лампе. Все усилители NAT – без общей обратной связи; её нет даже в стабилизаторах питания. В усилительных схемах отсутствуют и разделительные конденсаторы: каскады или непосредственно связаны между собой, или используются широкополосные трансформаторы с ручной намоткой на нанокристаллические сердечники. Балансные входы во всех усилителях – также на прецизионных трансформаторах с полосой до 600 – 800 кГц. В фирменных фонокорректоре Vacuum I.N. и предварительном усилителе Magnetostat SE аноды и накалы питаются от аккумуляторов с проприетарной системой зарядки; модели с буквами HPS в названии оснащаются гибридными источниками питания, в состав которых также входит сетевой кондиционер. Сглаживающие дроссели в выпрямителях не имеют ферромагнитных сердечников и, соответственно, не излучают электромагнитные помехи. Есть модели с выносными блоками питания.

В продукции NAT Audio используются лампы N.O.S. (New Old Stock, «новые из старых запасов»), резисторы Vishay с допуском 0,1%, выходные трансформаторы собственной разработки, электролитические конденсаторы большой ёмкости, а также позолоченные коннекторы, изготовленные по спецзаказу. Рабочий ресурс ламп – до 10000 часов; рабочий режим выходных триодов – не более 60% от максимальной рассеиваемой мощности; используются схемы мягкого старта с плавной подачей питающих напряжений – так обеспечивается высокая надёжность усилителей. Из инновационных решений особого внимания заслуживают фонокорректор Signature Phono – без RC-цепей и с вакуумом в качестве корректирующей среды; моноблок Magneto – без выходных трансформаторов и конденсаторов; сетевой кондиционер Vacuum Cord New на лампах с нулевой проходной ёмкостью.