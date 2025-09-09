Инновации POWERGRIP: модуль чистого питания PowerRail

09.09.2025 23:26

Новинка в ассортименте российского бренда POWERGRIP – компактный модуль чистого питания PowerRail. Он защищает электронное оборудования от скачков напряжения и паразитных шумов сети, позволяя сохранить максимальное качество звука и изображения.



PowerRail – первый фирменный продукт, в котором реализована концепция «растущей» системы чистого питания: поддерживается последовательное соединение до 20 модулей PowerRail (в каждом из них – по две защищённые розетки питания большой мощности), и, с ростом числа устройств в AV-системе, её питание постепенно масштабируется. Максимально через PowerRail можно запитать 40 устройств суммарной мощностью 3,6 кВт.



Компактный (75х166,5х65 мм, вес 0,6 кг) модуль PowerRail обеспечивает защиту при выходе напряжения за пределы 190-256 В и легко интегрируется в любую систему; предусмотрена возможность монтажа в 19-дюймовую рэковую стойку. Технология High Current Hi-Fi эффективно фильтрует сетевые помехи, не ограничивая ток и не урезая динамику звучания. PowerRail поддерживает нагрузку до 16 А (3680 Вт) и поэтому может использоваться даже в самых мощных Hi-Fi и High End системах. Есть индикация напряжения, фазы и заземления; кнопка включения/выключения; вход триггера 12 В для удалённого контроля и интеграции в системы «умный дом». Отдельно можно приобрести фирменный кабель PowerCord для подключения PowerRail к сети.



