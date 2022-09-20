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Innuos ZenMini S – быстрый, тихий, надёжный


20.09.2022 01:43

 

 

Новую модель музыкальных серверов представила португальская компания Innuos. ZenMini S – устройство, в котором используется модернизированный твердотельный накопитель; у сервера более высокая производительность по сравнению с предыдущими моделями и низкий уровень шума.

 

Новинка создана на базе популярной модели ZENmini Mk3. Обычный жёсткий диск заменили твердотельным накопителем (SSD); объём оперативной памяти увеличили с 4 Гб до 8 Гб. Владельцы серверов/стримеров ZENmini mk2 и mk3 смогут осуществить апгрейд; такая возможность появится у них в следующем году. Innuos продолжит выпускать и стандартные ZENmini с жёстким диском. Предзаказы на новые ZENmini S принимаются уже сейчас. Цена терабайтного устройства – 2049 долларов США, сервера с диском 2 ТБ – 2299 долларов, 4 ТБ – 2649 долларов США.

 

ZENmini S – самое тихое и быстрое из всех устройств ZENmini. Хранящиеся на диске записи надёжно защищены; возможные перебои с электричеством или полное отключение от сети электропитания никак не повлияют на их сохранность.

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