Иногда они возвращаются…

05.08.2026 12:01

Под «они» мы имеем в виду идеи по разработке прозрачных аудиоустройств. Очередная такая пришла в голову инженерам из компании Syitren. Они создали проигрыватель компакт-дисков RM1, который больше всего похож на прозрачную фоторамку – и позволяет видеть работающий механизм, обычно скрытый внутри корпуса проигрывателя.



Новинку уже можно заказать – всего за 89 долларов США, но пока только на краудфандинговой платформе Kickstarter. Представляющий собой «бутерброд» из двух прозрачных акриловых пластин Syitren RM1 можно поставить или положить на полку или повесить на стену – как всё ту же рамку с фото, только вместо снимка любимой девушки (или собачки) в ней будет компакт-диск. Создатели плеера обещают, что это автономное устройство способно проработать без остановки 6-8 часов.



Заинтересовавшимся новинкой следует помнить – это просто плеер, встроенных динамиков в нём нет. Имеется AUX порт 3,5 мм, а для подключения к беспроводным колонкам есть поддержка Bluetooth 5.3. Проигрыватель отображает номер воспроизводимого трека, уровень громкости, информацию о заряде батареи и анимированную графику (самую простую). Кнопок тоже нет, но есть пульт ДУ; с его помощью можно осуществлять стандартные в таких случаях действия или выбрать один из трёх режимов воспроизведения: повторить трек, проигрывать треки по порядку, воспроизводить записи в произвольной последовательности.