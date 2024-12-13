Инсталляции нового поколения с Barco I600

13.12.2024 14:15

4K UHD проекторы Barco I600 – самые компактные и лёгкие в своём классе, как утверждает производитель. Модели новой серии разработаны для использования на выставках и в музеях, в театрах, концертных и конференц-залах, для организации иммерсивных шоу и оснащения развлекательных парков.



В новой линейке три модели: I600-4K8, I600-4K10 и I600-4K15. Все – с технологией DLP, одночиповые, с DMD-матрицами 0,8”. DLP модуль – полностью герметичный, надёжно защищённый от пыли и влаги. Фирменный лазерно-фосфорный источник света имеет длительный ресурс работы (до 20000 часов) и может эксплуатироваться в режиме 24/7. Для простоты настройки и мониторинга состояния проекторы серии I600 могут быть интегрированы в фирменную систему Barco Pulse, дающей доступ к большому количеству настроек и специальных возможностей.



Технология Barco DynaBlack позволила добиться контрастности 20000:1 с превосходной глубиной чёрного и очень высокой чёткостью как светлых, так и тёмных кадров. Максимально точное и реалистичное изображение с достоверной проработкой оттенков обеспечивает технология P7 RealColor. Ещё одна фирменная технология, Constant Light Output, даёт возможность сохранять ранее откалиброванные цвета и яркость картинки неизменными в течение длительного периода времени, избавляя от необходимости регулярной перекалибровки цветов. Проекторы совместимы с восемью объективами с проекционными соотношениями от 0,37:1 (ультракороткофокусные) до 7,4:1 (длиннофокусные). Предусмотрены функция цифровой коррекции геометрических искажений и возможность сшивки при использовании в многопроекторных системах. Набор видеовходов включает HDMI 2.1 с поддержкой HDCP2.2, DisplayPort 1.4, LAN, USB, 12-В триггер и вход/выход для синхронизации 3D сигнала. Опционально можно установить портыHDBaseT, дополнительные HDMI и DisplayPort, а также оптический интерфейс SFP.



