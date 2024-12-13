ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Инсталляции нового поколения с Barco I600


13.12.2024 14:15

 

 

4K UHD проекторы Barco I600 – самые компактные и лёгкие в своём классе, как утверждает производитель. Модели новой серии разработаны для использования на выставках и в музеях, в театрах, концертных и конференц-залах, для организации иммерсивных шоу и оснащения развлекательных парков.

 

В новой линейке три модели: I600-4K8, I600-4K10 и I600-4K15. Все – с технологией DLP, одночиповые, с DMD-матрицами 0,8”. DLP модуль – полностью герметичный, надёжно защищённый от пыли и влаги. Фирменный лазерно-фосфорный источник света имеет длительный ресурс работы (до 20000 часов) и может эксплуатироваться в режиме 24/7. Для простоты настройки и мониторинга состояния проекторы серии I600 могут быть интегрированы в фирменную систему Barco Pulse, дающей доступ к большому количеству настроек и специальных возможностей.

 

Технология Barco DynaBlack позволила добиться контрастности 20000:1 с превосходной глубиной чёрного и очень высокой чёткостью как светлых, так и тёмных кадров. Максимально точное и реалистичное изображение с достоверной проработкой оттенков обеспечивает технология P7 RealColor. Ещё одна фирменная технология, Constant Light Output, даёт возможность сохранять ранее откалиброванные цвета и яркость картинки неизменными в течение длительного периода времени, избавляя от необходимости регулярной перекалибровки цветов. Проекторы совместимы с восемью объективами с проекционными соотношениями от 0,37:1 (ультракороткофокусные) до 7,4:1 (длиннофокусные). Предусмотрены функция цифровой коррекции геометрических искажений и возможность сшивки при использовании в многопроекторных системах. Набор видеовходов включает HDMI 2.1 с поддержкой HDCP2.2, DisplayPort 1.4, LAN, USB, 12-В триггер и вход/выход для синхронизации 3D сигнала. Опционально можно установить портыHDBaseT, дополнительные HDMI и DisplayPort, а также оптический интерфейс SFP.

Связанные новости:
 Sonnoc SNP-K80CE: идеальное решение, безупречное изображение - 02.12.2024 20:35
 Инсталляторам – инсталляторово - 26.11.2024 12:35
 Hisense Laser Cinema: новые модели для больших изображений - 10.10.2024 12:55
 Новинки Barco для домашнего кинозала - 30.09.2024 11:09
 Barco: оснащение переговорной «под ключ» - 20.03.2024 12:42
 Проекторы Barco G50: рекордсмены в классе  - 06.02.2024 11:51
 «Большая» картинка Vankyo Vista T4 - 26.10.2023 20:27
 Appotronics – проекторы для дома и бизнеса - 10.07.2023 12:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007