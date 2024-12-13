Инсталляционные новинки RTI

13.12.2024 15:18

Компания Simple Distribution привезла в Россию новые устройства RTI, предназначенные для управления системами «умного дома» и рассчитанные на профессиональную установку. В числе новинок – сенсорные панели управления RTi IST-5 и IST-10, а также контроллеры для мультирум-систем AD-1616, AD-810-100 и AD-46-100.



Тач-панели RTi IST-5 и IST-10 комплектуются экранами 5” и 10” с разрешением 854 x 480 и 1920 x 1200 соответственно. Панель IST-5 встраивается в стену, IST-10 можно ставить на стол на подставку, правда, последнюю придётся покупать отдельно. Встроенный Ethernet с PoE обеспечивает управление с обратной связью и даёт возможность удалённого программирования.



RTI AD-46-100, AD-810-100 и AD-1616 – матричные DSP-усилители для мультирум-систем, с пятиполосным параметрическим эквалайзером и возможностью тонкой настройки. Конфигурация модели AD-46-100: 4 источника / 6 зон, мощность: 100 Вт на канал при загрузке всех каналов. Возможно объединение до восьми устройств, что позволяет обслуживать 32 зоны с усилением или 16 зон с предусилением. Усилитель AD-810-100 обладает той же мощностью на канал (и также работает в классе D); конфигурация устройства: 8 x 10. Возможности расширения: до 64 зон с усилением, до 16 – с линейным выходом. Наконец, DSP-усилитель AD-1616 способен распределять сигнал с 16 источников на 16 зон с линейными выходами, а четыре таких устройства могут работать на 64 зоны. Усилители этой модели рекомендуется использовать с 16-канальными фирменными CP-16i на модулях ICEPower.



