«Инсталляционный конструктор» Monitor Audio Creator

08.02.2023 14:32

Новая серия встраиваемой акустики, получившая название Creator – плод труда инженеров и конструкторов компании Monitor Audio. В линейку входит 19 моделей, из которых 14 предназначены для встраивания в потолок, пять – в стены. Используя их, можно создать аудиосистему любого уровня сложности.



Типоразмеров – три: есть колонки компактные, средние и полноразмерные; диаметр монтажных отверстий составляет 173, 218 и 250 мм. «Уровней качества» также три. К первому, базовому, относятся модели с НЧ-динамиками и твитерами C-CAM (высокочастотники – с волноводом Uniform Dispersion). Второй – это традиционная двухполосная конструкция, басовики с технологией RST II, возможность дополнительной настройки АЧХ. Модификация T2X объединяет в себе возможности моделей предыдущего поколения T2 и FX. Наконец, к «старшему» уровню относятся трёхполосные модели с НЧ-динамиками RDT III (из флагманской «платиновой» серии корпусных моделей) и коаксиальными СЧ/ВЧ-драйверами Dual Concentric II; в потолочной модели C3L-A он закреплён под углом 25 градусов, гарантируя оптимальную диаграмму направленности в точке прослушивания. Модель для встраивания в стену Creator W3M с излучателем Хейла MPD II, СЧ-динамиком RST II и парой вуферов RDT III имеет сертификацию THX. У четырёх моделей Controlled Performance (CP) – тыловое акустическое оформление: качество их звучания не зависит от предварительной акустической подготовки пространства, в котором осуществляется инсталляция. Все потолочные колонки (кроме CP) первого и второго уровня имеют монтажную глубину менее 4 дюймов; третьего уровня – менее 5 дюймов. Глубина посадки моделей, встраиваемых в стену – менее 3,5 дюймов (без короба).



Одна из главных инноваций – система коммутации кабеля Quik-Link. С ней монтировать колонки намного проще и удобнее. Клеммный блок в моделях Creator снимается с громкоговорителя, затем подключается к проводам и закрепляется на корпусе с помощью магнитного замка уже на финальном этапе инсталляционного процесса. Обновлена система крепления колонки в монтажном отверстии Tri-Grip. Она стала ещё надёжнее и позволяет без лишних хлопот как установить колонку, так и снять её при необходимости.



Система индексации новых моделей тоже наглядна и проста. Первая буква означает место крепления: стену (W) или потолок (C). Цифра за ней – «уровень» модели. Следующая буква – это размер: компактный (S), средний (M) или большой (L). Через дефис – буквы, означающие расширенный функционал: штатный короб (CP), комбинированная модель «3 в 1» (T2X), фиксированный угол установки (A).