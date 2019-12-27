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Инсталляционный проектор NEC PE455UL


27.12.2019 15:40

 

 

Новый проектор PE455UL от NEC Display Solutions на основе LCD-технологии использует лазерно-фосфорный источник света и относится к классу инсталляционных систем начального уровня. Он имеет бесфильтровую конструкцию и работает практически бесшумно.

 

Система охлаждения специальной запатентованной конструкции обладает высокой степенью защиты от пыли, поэтому фильтры, традиционные для LCD-проекторов, новинке не требуются. Это является большим преимуществом PE455UL по сравнению с другими моделями, поскольку обслуживание устройства значительно упрощается. Шумит проектор тоже меньше (24 дБ), чем аналогичные решения, поэтому производитель рекомендует использовать его в классных комнатах и конференц-залах.

 

Нативное разрешение PE455UL соответствует формату WUXGA (1920х1200), яркость 4500 Лм. Срок службы источника света – от 20 тысяч часов. Высокий уровень цветности обеспечивается сочетанием лазерного источника и трёх ЖК-матриц 0,64 дюйма. Из прочих «плюсов» новинки отметим зум 1.6x, возможность сдвига объектива по вертикали и горизонтали, возможность создания проекции до 300 дюймов, вертикальный режим отображения контента и совместимость с сетевыми инструментами NEC, включая приложение MultiPresenter. Имеется встроенный динамик с усилителем на 16 Вт; опционально доступен модуль беспроводной связи.

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