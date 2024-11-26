Инсталляторам – инсталляторово

26.11.2024 12:35

Компания Sonos подтвердила, что с начала будущего года начнёт продажи новой фирменной акустической системы Era 100 Pro. Новинка – первое в истории бренда аудиорешение, оптимизированное для нужд профессиональных инсталляторов. Поставки начнутся 28 января 2025 года. Колонки будут продаваться только парами, в комплекте с настенным креплением Era 100 Pro Surface Mount, разработанным специально для новой модели акустических систем.

Настенный громкоговоритель Era 100 Pro создан на базе модели Era 100, оснащается двумя 16-миллиметровыми высокочастотными драйверами с шёлковым куполом, установленными под наклоном, и карбоновым басовиком 90,8 x 111,9 мм. Динамики обеспечивают «широкую горизонтальную дисперсию 240°». Era 100 Pro поддерживает технологию Power over Ethernet; колонка оптимизирована под PoE+, но может использоваться и со стандартным PoE. Входящее в комплект крепление с защитой от воров вращается на 360 градусов и позволяет разворачивать колонку на 30 градусов по горизонтали. При необходимости можно приобрести дополнительную монтажную петлю, которая обеспечивает повышенную надёжность монтажа и, как заявляет производитель, выдерживает даже землетрясения.

К выходу новинки приурочен и выпуск нового фирменного ПО Zones, с помощью которого можно управлять несколькими колонками, установленными в большом помещении и функционирующими как единая система. Управление будет осуществляться через приложение Sonos.



