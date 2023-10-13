Инсталляторам: настенные кронштейны Multibrackets SD

13.10.2023 10:14

Компания Hi-Tech Media предлагает российским системным интеграторам широкий выбор настенных кронштейнов для жидкокристаллических панелей с большой диагональю: наклонные, поворотно-выдвижные и фиксированные.



Крепления Multibrackets SD предназначены для монтажа ЖК-панелей для профессионального применения и рассчитаны на модели с большими диагональю (до 110") и массой (до 125 кг). Модели серии отличаются тщательно продуманной конструкцией и обеспечивают простую и безопасную установку и обслуживание ЖК-панелей.



В серии представлены три настенных кронштейна. Фиксированная модель M0940 рассчитана на панели 60-110". Расстояние установленного дисплея до стены составляет всего 45 мм. На кронштейн с регулировкой наклона M0926 можно установить панель с диагональю 63-110", развернув её горизонтально (в ландшафтной ориентации) или вертикально (в портретной ориентации). Наконец, крепление M2616 – это поворотно-выдвижной кронштейн для панелей 55-110". Установленный экран можно не только поворачивать, но и наклонять, чтобы выбрать идеальное для просмотра положение дисплея.



