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Инсталляторам: новинки NAD на выставке ISE 2025


27.01.2025 14:44

 

 

Компания NAD Electronics представит на выставке ISE 2025, которая пройдёт в Барселоне в начале февраля, новую линейку фирменных продуктов под названием Modular Series.

 

Это принципиально новая разработка инженеров NAD, в которую входит несколько моделей электронных компонентов в компактных корпусах, предназначенных для установки в монтажную стойку или шкаф и использования в составе систем распределённого аудио. Все устройства серии рассчитаны на профессиональную установку; об этом говорят буквы CI (custom installation) в названиях моделей.

 

На своём выставочном стенде NAD покажет три новинки: однозонный аудиостример CI S1, усилитель с функцией стриминга и поддержкой технологии BluOS CI SA 2-120 и четырёхканальный усилитель мощности (также со стриминговым модулем и возможностью BluOS-интеграции) CI PA 4-60. Все новинки полностью совместимы с платформой BluOS и позволяют инсталляторам использовать их в составе мультирум-систем разного масштаба и уровня сложности.

 

Кроме того, NAD привезёт в Барселону свои популярные усилители из линейки CI DSP с обновлённым пользовательским интерфейсом. На выставке будут представлены фирменные усилители моделей CI 8-150 DSP, CI 8-120 DSP и CI 16-60 DSP.

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