Инструментарий современных офисов: 5K-дисплеи Jupiter

18.08.2026 10:13

Сверхширокоформатные 5K-дисплеи Pana Collab представила компания Jupiter. Новинки с соотношением сторон 21:9 рассчитаны на использование в конференц-залах, учебных аудиториях и больших корпоративных пространствах. Первая модель новой серии – интерактивный дисплей Pana 92CT с диагональю 92 дюйма, способный отображать 1,07 миллиарда цветов.

Ключевые особенности Pana 92CT – это поддержка Android 13, 20 точек касания и беспроводная демонстрация экрана. Благодаря функции интеллектуального пробуждения дисплей готов к работе сразу после распаковки. Он поддерживает режим двухэкранной «доски», обеспечивает беспроводной совместный доступ и не требует подключения внешнего ПК. На передней панели устройства расположены порты USB-C, USB 3.0, HDMI 2.1 и сенсорный USB-порт. С боковой стороны дисплея имеются порт DP 1.4, несколько портов HDMI и слот для ПК Jupiter OPS для работы со всеми типовыми приложениями. В комплект поставки входят два стилуса для сверхточного добавления аннотаций.

Дисплеи Jupiter Pana 92CT можно использовать даже в помещениях с панорамными окнами – благодаря яркости 700 кд/кв.м, антибликовому покрытию и разрешению 5K. Экран Pana 92CT – высокоточный инфракрасный сенсорный, с технологией zero-bonding. Предусмотрена защита глаз от голубого излучения; мощность встроенной аудиосистемы конфигурации 2.1 составляет 52 Вт – более чем достаточно даже для большой переговорной комнаты.