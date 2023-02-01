Integra, Onkyo и Pioneer остаются…

01.02.2023 12:25

AV-ресиверы Integra, Onkyo и Pioneer (торговые марки принадлежат Premium Audio Company) остаются на российском рынке. В марте у потребителей появится больше возможностей для заказа устройств, выпускаемых под этими брендами, с полным гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

На сегодня в России доступны несколько моделей. Продукция Onkyo представлена компонентами TX-SR 393, TX-SR 494 DAB, TX-NR 5100 M2, TX-NR 696 M2, TX-NR 6100 M2, TX-NR 7100 M2. Эти ресиверы поддерживают Dolby Atmos Height Virtualizer, DTS:X, DTS Virtual:X, Dolby Surround и DTS Neural:X Upmixing. Кроме того, в магазинах дилеров есть в наличии FM-ресиверы Onkyo TX-8270 и CD-проигрыватели Onkyo C-7030.

Из компонентов, выпускаемых под брендом Pioneer, сейчас в России можно купить AV-ресиверы VSX 534, VSX 935 M2, VSX LX 305 M2 и VSX LX 505 M2, а также ряд стереокомпонентов, например, интегральные усилители A10 и A40, CD-проигрыватели PD 10, PD 30 и PD 50, стереоресиверы SX N 30 и SX 10. В ближайшее время возобновятся и поставки AV-ресиверов Integra, предназначенных для профессиональной установки – усовершенствованных (версия M2) моделей Integra DRX 2.4, 3.4 и 5.4 с поддержкой Dirac Live, 8K, HDR 10+ и Dolby Vision.

Чтобы зарегистрировать приобретённое устройство и получить возможность его технического обслуживания, следует перейти по ссылке и ввести в форму на сайте регистрационные данные (серийный номер и модель) ресивера или другого компонента вышеперечисленных брендов.



