Интеграция Crestron Home и Lutron

21.05.2020 11:20

Компания Crestron Electronics представила обновлённый софт Crestron Home, который делает возможной интеграцию с решениями Lutron, в том числе системами управления освещением (светильниками и шторами) RA2 Select, RadioRA 2, HomeWorks QS и HomeWorks QSX.

Crestron Home автоматически определяет наличие компонентов Lutron в пользовательской сети. После установки систем Lutron ими можно управлять с помощью сенсорных экранов, на которых установлено ПО Crestron Home, и соответствующих приложений для iOS и Android-устройств.

Световые сценарии Lutron становятся частью единого сценария, включающего, помимо освещения, ещё и климатические системы, аудио и видео. Так, например, выбор сценария Movie («Кино») на кейпаде приведёт к активации аудио и видео компонентов домашнего кинотеатра, а также одноимённого сценария, «прошитого» в установленной системе управления Lutron – в результате автоматически закроются блэкаут-шторы, а яркость светильников в помещении уменьшится до комфортного для просмотра кинофильма уровня.