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Инсталяционные проекты года: Inavation Awards 2021


15.04.2021 12:23

 

 

Восемь российских инсталляционных проектов стали финалистами проходящего ежегодно конкурса Inavation Awards. Всего в 2021 году в финал вышли 79 проектов из 29 стран.

 

Организаторы отметили, что опасались за судьбу конкурса, поскольку ситуация с пандемией невероятно усложнила привычную жизнь, привела к задержкам в поставках и даже к закрытию многих компаний, однако количество интересных и сложных проектов, как оказалось, не уменьшилось. Об этом говорит и весьма внушительный список финалистов; в иных категориях (всего их 11) жюри придётся выбирать из десятка участников – таково максимальное число проектов, которое может войти в шорт-лист в той или иной категории.

 

Впечатляет доля вышедших в финал компаний-интеграторов из России. Компания RIWA получила двойной шанс стать победителем – благодаря проектам комплексного оснащения московского офиса некоммерческой организации «Центр развития “Среда возможностей”» (категория «Корпоративный сектор») и конференц-зала и переговорной для Законодательного собрания Тверской области (категория «Государственный и публичный сектор»); в этой же категории в финал вышел ещё один российский интегратор, Hi-Tech Media Systems – компания оборудовала конференц-зал для правительства Архангельской области. В категории «Интерактивное событие/Прямая трансляция» финалистом стала Visual Solutions Studio – компания занималась оснащением офиса ледовой арены «Трактор». Ещё два интегратора из России «отметились» в категориях «Церкви и религиозные организации» и «Досуг и развлечения» – это компания Avilex, которая занималась оснащением Главного храма Вооружённых сил РФ в парке «Патриот», и ART Polymedia с реализованным проектом киноэкспозиции Siemens Energy 5d в рамках Российской Энергетической Недели. Усилия инсталляторов Avilex и Polymedia жюри конкурса отметили дважды – в финале шорт-листе оказались ещё два проекта, оба в категории «Достопримечательность»: музей «Дорога памяти» в парке «Патриот» (Avilex) и Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина в Подмосковье (Polymedia).

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