Интегральник Chord Ultima – уже в продаже

08.02.2024 13:39

Новый интегральный усилитель Ultima, устройство мощностью 125 Вт / 8 Ом, которое, как заявляет производитель, компания Chord Electronics, является мировым лидером в своём классе, поступил в широкую продажу. Впервые новинка была представлена публике на прошлогодней выставке Munich High End.



Ultima – единственная фирменная новинка в категории интегральных усилителей, выпущенная за последние семь лет. При её разработке применены лучшие технологии, до сих пор использовавшиеся во флагманских моделях моноусилителей мощности и предварительных усилителей. Верхняя крышка устройства – с отверстиями для вентиляции и LED подсветкой; корпус – из авиационного алюминия. На передней панели толщиной 28 мм расположена кнопка включения, тоже с подсветкой, а также регулятор громкости и переключатель “Balance / AV bypass”. Технология коррекции ошибок с двойной прямой связью отслеживает и корректирует аудиосигналы ещё до того, как они достигнут выходного каскада, что обеспечивает высокую точность воспроизведения.



Выход для наушников не предусмотрен, но есть возможность подключить Chord Ultima к ЦАП/усилителю для наушников. Есть балансный pre-amp выход для подключения к дополнительным усилителям мощности. Кроме того, на задней панели устройства расположены один балансный и три небалансных входа, каждый с буфером и фильтром для подавления радиочастотных помех. Частотная характеристика 10 Гц – 200 кГц, соотношение «сигнал/шум» 90 дБ на всех входах, коэффициент нелинейных искажений 0,01%.



