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Интегральный стриминговый усилитель Marantz Model 40n


15.02.2022 14:08

 

 

Новинка в ассортименте Marantz – усилитель с функцией стриминга Model 40n. Устройство обеспечивает простой доступ к обширной библиотеке цифровой музыки, подкастов и пр., а для прослушивания достаточно подключить усилитель напрямую к акустическим системам.

 

Усилитель имеет широкие возможности коммутации; «на борту» – полный набор аналоговых и цифровых входов для подключения любого источника, включая вход для винилового проигрывателя с фирменным ММ фонокорректором Musical Phono EQ. Marantz Model 40n оснащён входом HDMI ARC (Audio Return Channel), что позволяет воспроизводить звук с телевизора. Предусмотрен отдельный выход для сабвуфера с регулируемым кроссовером: воспроизведение низких частот можно оптимизировать для любых условий прослушивания. Варианты беспроводного подключения: Apple AirPlay 2, Bluetooth и Wi-Fi с управлением через приложение HEOS. У новинки есть встроенный доступ к Spotify Connect, Amazon Music, Tidal, интернет-радио TuneIn и другим сервисам; пользователям также доступны личные библиотеки музыкальных файлов с разрешением до PCM 192 кГц / 24 бит или DSD до 5,6 МГц.

 

Благодаря встроенному модулю HEOS усилитель можно использовать в качестве основы для мультирум-системы. Функция работает не только для стриминговых сервисов, но и для любого входа на Model 40n, включая вход фонокорректора. Компания-производитель гарантирует стабильную беспроводную потоковую передачу через Wi-Fi и Bluetooth даже в перегруженных городских условиях. Для управления усилителем, помимо приложения HEOS, можно использовать пультом ДУ или голосовые помощники Siri, Alexa и Google.

 

Model 40n подходит даже для акустических систем со сложной нагрузкой: специально для новинки инженеры Marantz разработали усилительный каскад класса A/B мощностью 70 Вт на канал (8 Ом), превосходящий более ранние модели с аналогичной мощностью. Высокую отдачу по току обеспечивают более крупный силовой трансформатор, четыре выходных транзистора на канал, толстые медные шины и очень короткие пути питания. Кроме того, в усилителе используются запатентованные фирменные модули Hyper-Dynamic Amplifier Modules (HDAM. В продаже новинка появится в апреле 2022 года; приобрести усилитель можно будет только в избранных авторизованных Marantz розничных магазинах.

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