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Интегральный усилитель Copland CSA100


23.12.2019 12:40

 

 

Новая разработка Copland, интегральный усилитель CSA100, сочетает в себе преимущества лампового и транзисторного усиления и обеспечивает объёмное, динамичное и естественное звучание без окрашивания.

 

Цепи усиления CSA100 состоят из лампового предусилителя на двойном триоде и полупроводниковых выходных каскадов 2x100 Вт с обратной связью по току. Двойной триод работает на высоком напряжении для максимальной линейности. Цепи на MOS-FET управляют линейным выходом и схемой обратной связи, обеспечивая надёжное согласование между лампами и полупроводниками.

 

CSA100 имеет RIAA выход для MM картриджей. Цифро-аналоговый преобразователь DAC215 в чистом классе А с несколькими S/PDIF входами «понимает» форматы PCM и DSD 526 и построен на микросхемах ESS Sabre ES9018 в quad-mono конфигурациях (восемь моноканалов превращаются в два стерео).

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