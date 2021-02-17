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Интегральный усилитель Pro-Ject Stereo Box DS2


17.02.2021 12:36

 

 

Эта модель недавно появилась в фирменной серии Hi-Fi компонентов DS2. Усилитель сохранил хорошо узнаваемую «внешность» и, как и другие устройства серии, имеет компактный корпус. Но в остальном Stereo Box DS2 значительно отличается от других компонентов этого класса, выпускаемых под брендом Pro-Ject.

 

Выходная мощность Pro-Ject Stereo Box DS2: 80 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. При работе с четырёхомными акустическими системами она возрастает до 135 Вт. Оконечные усилители построены по принципу двойного моно, что обеспечивает хорошее разделение стереоканалов. В секции предварительного усиления предусмотрены не только три линейных входа, но и вход для MM или MC-звукоснимателей. Есть и раздельные регулируемый и нерегулируемый выходы, а также триггерный вход и выход. Стабильное беспроводное подключение обеспечивают встроенный Bluetooth-модуль с поддержкой кодека aptX и внешняя антенна. Для наушников имеется свой встроенный усилитель.

 

Управлять Pro-Ject Stereo Box DS2 можно не только с помощью традиционного пульта ДУ, но и через фирменное мобильное приложение Box Control. Корпус новинки выполнен из алюминия и стали. Цвета: чёрный или серебро с возможностью декоративной отделки боковыми панелями из натурального дерева.

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