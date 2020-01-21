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Интегральный усилитель Quad Vena II Play


21.01.2020 14:55

 

 

13 января состоялся официальный старт продаж в России новой модели интегрального усилителя Quad Vena II Play. Его главные преимущества – мощный сетевой функционал, воспроизведение Lossless-аудио в потоковом режиме (вплоть до 24 бит/192 кГц) и возможность работы в составе мультирум-систем.

 

Мощность усилителя – 2 x 45 Вт RMS (8 Ом) или 2 x 65 Вт RMS (4 Ом). Обновлённая платформа построена на базе стандартной версии Vena II и технологии DTS Play-Fi, которая даёт доступ практически ко всем популярным сетевым ресурсам (Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music и др.), тысячам радиостанций по всему миру и локальным медиасервисам. В роли источника могут выступать любые устройства домашней сети, от смартфонов и планшетов до персональных компьютеров или внешних файловых хранилищ типа NAS.

 

Vena II Play оснащается цифро-аналоговым преобразователем ESS Sabre32 ES9018K2M, модулем Bluetooth aptX, встроенным фонокорректором для головок звукоснимателя типа ММ, имеет полный набор входов и выходов и управляется с помощью удобного мобильного приложения.

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