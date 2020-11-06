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Integrated Systems Russia 2020: итоги


06.11.2020 13:38

 

 

В Москве прошла ежегодная выставка-форум Integrated Systems Russia, посвящённая профессиональным решениям в области аудио/видео, IT, digital signage и системной интеграции. В будущем году выставка состоится в пятнадцатый раз.

 

Большое внимание организаторы мероприятия уделили вопросам образования. Одной из обучающих площадок стал Форум Интеграторов. Представители профессионального сообщества получили возможность повысить свою квалификацию, приняв участие в обучающих сессиях по темам «Проектирование видеостен и многоэкранных инсталляций», «Профессиональный звук», «Digital signage и системы отображения» и «Конференц-залы». В рамках выставки прошли отраслевые конференции для рынков, наиболее затронутых пандемией: «Театр во время пандемии. Новые формы работы в настоящем и будущем» и «Цифровой музей».

 

Ведущие российские дистрибьюторы представили новые технологии и интеграционные решения, которые позволят повысить эффективность бизнеса и образования в новых условиях. Традиционно значительную часть выставочной площади заняли экспозиции аудио и видео решений – как для коммерческого сектора, та и для домашнего применения.

 

Выставка-форум Integrated Systems Russia 2020 прошла при поддержке ассоциаций Avixa и CEDIA, стратегических партнеров – компаний AUVIX, DIGIS, Hi-Tech Media и Фонда «Сколково», технических партнеров – Hi-Tech Media и CTC Capital, а также партнёров Форума Интеграторов, компаний Hikvision и Polymedia.

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