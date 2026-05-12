Интеграторам, бесплатно: Dante Preset Creator


12.05.2026 22:54

 

 

В ответ на запросы специалистов, работающих с аудиосетями Dante, компания Audinate выпустила бесплатное веб-приложение Dante Preset Creator.

 

Оно позволяет создавать файлы пресетов Dante заранее, ещё до того, как оборудование будет установлено на объекте, и, соответственно, не требует подключения к самим устройствам. После установки аудиокомпонентов пресеты, подготовленные в Dante Preset Creator, удалённо импортируются в Dante Controller.

 

Настройки можно применять выборочно, то есть вносить только необходимые параметры, сохраняя уже существующие изменения в конфигурации, что обеспечивает бОльшую гибкость настройки. Новый онлайн-инструмент рассчитан на профессиональных интеграторов, инженеров, системных проектировщиков и технических специалистов.

