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Intel: 33 мииллиарда евро на чипы


29.03.2022 11:55

 

 

Компания Intel потратит 33 миллиарда евро на строительство в Европе заводов по производству микросхем. Общая сумма вложений в течение следующих десяти лет должна составить не менее 80 миллиардов евро; эти средства будут потрачены на весь комплекс работ, от исследований до производства и упаковки.

 

В 33 миллиарда евро обойдётся создание нового департамента исследований, разработок и дизайна во Франции, обеспечение и развитие дополнительных исследовательских и производственных площадок в Ирландии, Италии, Польше и Испании, но бОльшая часть суммы – 17 миллиардов – уйдёт на строительство мега-фабрики в Магдебурге, Германия (две производственные площадки). Ожидается, что строительство начнётся уже в первой половине 2023 года, а на полную мощность фабрика выйдет в 2027 году.

 

Большие планы у Intel на Ирландию: производственная площадка должна быть расширена в два раза. А новый производственный комплекс в Италии позволит создать около полутора тысяч новых рабочих мест; начало работы запланировано на 2025-2027 годы, правда, пока компания только ведёт переговоры с итальянским правительством.

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