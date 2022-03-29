Intel: 33 мииллиарда евро на чипы

29.03.2022 11:55

Компания Intel потратит 33 миллиарда евро на строительство в Европе заводов по производству микросхем. Общая сумма вложений в течение следующих десяти лет должна составить не менее 80 миллиардов евро; эти средства будут потрачены на весь комплекс работ, от исследований до производства и упаковки.



В 33 миллиарда евро обойдётся создание нового департамента исследований, разработок и дизайна во Франции, обеспечение и развитие дополнительных исследовательских и производственных площадок в Ирландии, Италии, Польше и Испании, но бОльшая часть суммы – 17 миллиардов – уйдёт на строительство мега-фабрики в Магдебурге, Германия (две производственные площадки). Ожидается, что строительство начнётся уже в первой половине 2023 года, а на полную мощность фабрика выйдет в 2027 году.



Большие планы у Intel на Ирландию: производственная площадка должна быть расширена в два раза. А новый производственный комплекс в Италии позволит создать около полутора тысяч новых рабочих мест; начало работы запланировано на 2025-2027 годы, правда, пока компания только ведёт переговоры с итальянским правительством.