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Intel предупреждает…


21.07.2022 11:46

 

 

Intel предупредил покупателей о том, что поднимет цены на большинство выпускаемых микропроцессоров и чипов для периферийных устройств. Повышение цен произойдёт уже в этом году.

 

Об этом сообщает информированный источник издания Nikkei Asia. По его словам, Intel побуждает к таким мерам рост производственных затрат и «инфляционное давление». О намерении Intel повысить цены говорится и в отчёте компании о прибылях и убытках за первый квартал 2022 года. Увеличение цен на некоторые чипы составит более 20%. Подорожание в первую очередь коснётся компонентов, необходимых для производства ПК и серверов Intel, а также микропроцессоров, используемых в производстве сетевых продуктов.

 

Ранее Nikkei Asia сообщала о том, что азиатский партнер Intel, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая является крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем, проинформировала своих клиентов о грядущем в 2023 году росте цен. Он не будет выражаться в двузначных числах, как у Intel, однако менее чем год назад Taiwan Semiconductor Manufacturing уже подняла цены на свою продукцию; тогда повышение цен оказалось самым большим за последнее десятилетие.

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