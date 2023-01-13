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Интеллектуальная PTZ-камера нового поколения


13.01.2023 00:01

 

 

PTZ-камера нового поколения с автоматическим отслеживанием VC-TR40 – новинка модельного ряда Lumens Digital Optics. Камера с искусственным интеллектом использует алгоритмы самообучения; она обеспечивает новый, недоступный ранее, уровень отслеживания объекта и автокадрирования, работая автономно и без серверного управляющего программного обеспечения.

 

Одна из двух встроенных камер, панорамная, осуществляет непрерывное сканирование и анализ, идентифицируя и отслеживая несколько целей. Вторая камера, основная (1080 60P), работает с выбранным объектом; она осуществляет кадрирование и бесшумное панорамирование и оснащена 20-кратным оптическим зумом. Устройство можно переключать на новый объект с помощью пульта дистанционного управления, веб-интерфейса камеры или жестами.

 

VC-TR40 можно быстро интегрировать в AV-установки, ИТ-сети, системы видеопроизводства и потоковые рабочие процессы. Камера имеет несколько видеовыходов (HDMI, SDI, IP и USB), её можно устанавливать вертикально и в перевёрнутом положении. Расширенные настройки позволяют камере отслеживать в пределах заданных зон (режим «Секция»), поворачиваясь влево и вправо (в режиме «Сцена») или по всем осям (в режиме «Везде»), а также кадрировать изображение по секциям или в автоматическом режиме.

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