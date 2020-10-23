Интерактив «по-самсунговски»

23.10.2020 13:17

Компания Samsung Electronics предложила пользователям новую форму взаимодействия с фирменными устройствами. Речь идёт о довольно необычном использовании телевизоров The Frame…

Мексиканское подразделение Samsung и журнал Architectural Digest запустили акцию «Арт-терапия». Взяв за основу шедевры мировой живописи, цифровые копии которых представлены в «Магазине искусства» Samsung – их можно скачивать и использовать в качестве заставки для The Frame, когда телевизор выключен – молодые мексиканские художники создали контурные рисунки для раскрашивания. «Раскраски» можно скачать на смартфон Samsung Galaxy Note 20 или планшет Tab S7+ и раскрашивать при помощи виртуального пера, глядя на репродукцию на большом экране телевизора.

В «художественной галерее» Samsung The Frame – более 1200 произведений искусства. Реализация идеи маркетологов Samsung Electronics Мексика и Architectural Digest – вклад двух компаний в нынешнюю непростую ситуацию, когда многие пользователи вынуждены больше времени проводить дома. Для некоторых изменение бытовых условий является источником стресса; кто-то не знает, чем занять детей, которые временно оказались отлучены от прогулок или общения с друзьями. О позитивном эффекте арт-терапии известно давно, и Samsung даёт возможность провести её в домашних условиях.