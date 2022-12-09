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Интерактивные дисплеи ViewSonic с технологиями Harman Kardon


09.12.2022 11:30

 

 

Ещё одна новость от ViewSonic – о коллаборации с Harman Kardon: новая 4K модель 52-1BH из фирменной серии интерактивных дисплеев ViewBoard 52 оснащается мультимедийным саундбаром Harman Kardon. ViewBoard 52 52-1BH – не первое совместное детище двух компаний: ранее они вместе разрабатывали некоторые модели проекторов и светодиодных дисплеев.

 

Динамики устройства специально разработаны для воспроизведения высококачественного звука во время рабочих встреч и совещаний, благодаря чему все участники таких собраний хорошо слышат друг друга вне зависимости от того, находятся ли они в офисе или работают удаленно. Звуковая панель ViewBoard 52-1BH оснащена удобно расположенными портами USB-C, HDMI и USB Touch. Совокупная мощность двух динамиков Harman Kardon – 40 Вт, столько же выдаёт сабвуфер; звук получается чистым, с хорошим басом. Массив из восьми микрофонов с улучшенным обнаружением и подавлением шума обеспечивает хорошую слышимость. Порт USB-C служит для мгновенного подключения устройств по принципу plug-and-play через один кабель с минимальной подготовкой к работе. Для управления ноутбуком вместо мыши или другого устройства ввода можно использовать сенсорную панель дисплея.

 

Дисплей ViewBoard 52-1BH совместим с основным программным обеспечением для видеоконференций, в том числе Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex и Zoom. Используя ViewBoard Cast, к дисплею могут подключиться – и управлять им – до шести пользователей одновременно.  Благодаря фирменному решению myViewBoard для беспроводного подключения к экрану не требуется дополнительное программное обеспечение. Для расширенного контроля над видео можно использовать возможности универсальной конференц-камеры ViewSonic All-in-one: она отслеживает источник звука, автоматически кадрируя изображение и выводя докладчика на экран.

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