Интерфейс для стриминга и домашней звукозаписи

17.10.2023 13:04

Creative! Live Audio A3 – новейшая разработка инженеров компании Creative Technology. Устройство представляет собой USB-аудиоинтерфейс, предназначенный для стримеров и тех, кто занимается звукозаписью профессионально, но в домашних условиях.



Creative Live! Audio A3 – это 24-битная запись и воспроизведение, универсальное подключение, встроенное фантомное питание 48 В для микрофонов XLR без внешнего адаптера питания, встроенный регулятор уровня и прямой мониторинг с нулевой задержкой. Наличие 3,5-миллиметрового разъёма ввода-вывода для мобильных устройств позволяет беспрепятственно микшировать минус-аудио на такие устройства – с надёжной связью и минимальными помехами во время удалённых интервью и записей подкастов: во время разговора временно прекращается подача с микрофона или инструмента. Имеются также два разъёма для наушников, каждый с индивидуальным регулятором громкости. Двойной комбинированный разъём со встроенным микрофонным предусилителем и переключателем Hi-Z обеспечивает полную совместимость с микрофонами, устройствами линейного уровня и инструментами. Сбалансированные стереовыходы устраняют электромагнитные помехи и шумы, характерные для односторонних несбалансированных выходов, тем самым обеспечивая более высокое качество выходного аудиосигнала.



Управление звуковой картой Creative! Live Audio A3 – удобное и интуитивно понятное. Настройку звука упрощают индикаторы. Прямой мониторинг с нулевой задержкой обеспечивает мгновенную обратную связь. В комплект поставки входит кабель USB-C - USB-A для питания и передачи данных. Использование новой звуковой карты Creative Technology обеспечивает высокое качество аудиоконтента всех типов, от музыки до подкастов и закадрового голоса, и делает процесс его создания более простым и удобным.



