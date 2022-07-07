Interstellar? Нет, Analog Renaissance

07.07.2022 13:03

TARS – робот из научно-фантастического фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар», бывший тактический робот Корпуса морской пехоты США и один из членов экипажа космического корабля «Эндуранс». Можно долго спорить, похожа ли новая подставка для виниловых пластинок, выпущенная компанией Analog Renaissance, на робота-хохмача, но называется она именно так: TARS.



Подставка изготовлена из металла и похожа на заготовку в технике «оригами». TARS вмещает около 30 пластинок, и производитель гарантирует, что даже при полной загрузке подставка не опрокинется. Накладные опоры из натуральной кожи защищают поверхность, на которой расположена подставка, от повреждений. Покрытие самой подставки также устойчиво к механическим повреждениям и долговечно.



Analog Renaissance TARS выпускается в двух цветовых вариантах, чёрном и белом. Розничная цена: 9500 рублей.



