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Intrend ITSPK-VOX28: акустика для клубов и конференц-залов


20.05.2024 14:51

 

 

Intrend ITSPK-VOX28 представляет собой переносную многофункциональную активную акустическую систему «топ+саб», состоящую из пассивной звуковой колонны и активного сабвуфера. Комплект можно использовать для фонового озвучивания в клубах, барах и ресторанах, фитнес-клубах, а также в конференц-залах небольшого и среднего размера.

 

Аудиосистема воспроизводит аудиофайлы MP3, WMA, WAV. Максимальная мощность устройств: 160 Вт (сама колонка) и 400 Вт (сабвуфер), максимальный уровень звукового давления: 121 и 151 дБ соответственно. АЧХ: 190 Гц – 20 кГц / 40-250 Гц, чувствительность: 95 / 90 дБ. Устройство комплектуется шестью динамиками (из них два басовика) 3” и 8” (НЧ). Есть встроенный микшер с линейным усилением и соединительная стойка с возможностью фиксации в разных положениях.

 

Предусмотрены четыре микрофонных/линейных входа, группа разъёмов RCA стерео, подключение по Bluetooth, использование USB-накопителей и TF-карт. Встроенные эффекты: для комплексной обработки звука с музыкальных инструментов (по четыре для электрогитары и акустической гитары) и для обработки вокала с микрофона; также имеются семиполосный эквалайзер, четыре режима реверберации и задержки (delay) для модуляционных эффектов профессионального уровня. Управление осуществляется через мобильное приложение для смартфона: можно регулировать громкость, баланс, параметры отдельно взятых эффектов и пр., отдельно регулируется уровень басов. Для расширения системы можно использовать выходной интерфейс AUX или LO.

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