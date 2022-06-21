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Инвестиционный гигант Highlander купил группу компаний McIntosh


21.06.2022 12:30

 

 

McIntosh Group перешла к новому владельцу – частной инвестиционной компании Highlander Partners, штаб-квартира которой находится в Далласе, штат Техас. Фирма владеет активами на сумму два миллиарда долларов США.

 

Объявляя о сделанном им приобретении, свежеиспечённый собственник упомянул о том, что поглощение бывшего владельца брендов McIntosh и Sonus Faber является основой для разработки новой «технологической платформы класса люкс». Свой выбор руководители Highlander Partners объясняют такими конкурентными преимуществами McIntosh, как «приверженность качеству, технологичность, изысканный дизайн».

 

Группа McIntosh, которой до сегодняшнего дня принадлежали вышеупомянутые торговые марки, также занимается дистрибьюцией электронных компонентов Pro-Ject и Rotel, интегрирует решения car audio класса High End в автомобили Jeep и Maserati; кроме того, ей принадлежит несколько дистрибьюторских компаний, в том числе действующих в Великобритании и странах Бенилюкса.

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