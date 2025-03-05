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«Йогурт, кило картошки и наушники, пожалуйста»


05.03.2025 16:14

 

 

Теперь через сервисы «Яндекс Еда» и «Деливери» можно заказывать доставку не только продуктов питания, но и бытовой электроники: группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о возможности быстрой доставки своих товаров. Более шести тысяч товарных позиций, в том числе всевозможные цифровые гаджеты, наушники, устройства категории «умный дом» и пр., можно заказать и получить уже через час-другой, а привезут их курьеры «Яндекс Еды» и «Деливери».

 

Пока новая услуга доступна не во всех магазинах и регионах страны: на первом этапе к сервисам «Яндекс Еда» и «Деливери» подключены 30 магазинов сети «М.Видео» в Москве и 24 магазина в Санкт-Петербурге, Казани, Омске, а также других городах с численностью населения свыше миллиона человека. Следует иметь в виду, что крупногабаритные устройства весом более 30 кг будут доставляться традиционным способом.

 

Сообщается, что в течение года планируется расширить количество городов и регионов, в которых будет доступна новая услуга, и подключить к доставке магазины сети «Эльдорадо». Руководство розничных сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» гарантирует, что качество услуги будет на высоте, а купленный товар доставят оперативно и без повреждений.

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