«Йогурт, кило картошки и наушники, пожалуйста»

05.03.2025 16:14

Теперь через сервисы «Яндекс Еда» и «Деливери» можно заказывать доставку не только продуктов питания, но и бытовой электроники: группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о возможности быстрой доставки своих товаров. Более шести тысяч товарных позиций, в том числе всевозможные цифровые гаджеты, наушники, устройства категории «умный дом» и пр., можно заказать и получить уже через час-другой, а привезут их курьеры «Яндекс Еды» и «Деливери».



Пока новая услуга доступна не во всех магазинах и регионах страны: на первом этапе к сервисам «Яндекс Еда» и «Деливери» подключены 30 магазинов сети «М.Видео» в Москве и 24 магазина в Санкт-Петербурге, Казани, Омске, а также других городах с численностью населения свыше миллиона человека. Следует иметь в виду, что крупногабаритные устройства весом более 30 кг будут доставляться традиционным способом.



Сообщается, что в течение года планируется расширить количество городов и регионов, в которых будет доступна новая услуга, и подключить к доставке магазины сети «Эльдорадо». Руководство розничных сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» гарантирует, что качество услуги будет на высоте, а купленный товар доставят оперативно и без повреждений.



