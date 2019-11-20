Ионизатор-антистатик от DS Audio

20.11.2019 10:28

Антистатическое устройство ION-001 от DS Audio «выделяет» положительные и отрицательные ионы, которые, как заявлено в пресс-релизе компании-производителя, «эффективно нейтрализуют и удаляют статическое электричество с поверхности винилового диска».



Устройство имеет форму небольшой вертикальной «башенки», благодаря чему не занимает много места и может быть установлено в непосредственной близости к проигрывателю виниловых пластинок. Всё, что нужно сделать пользователю: включить ионизатор перед началом прослушивания и выключить по его окончании.

Ионизатор ION-001 безвентиляторную конструкцию, поэтому работает совершенно бесшумно, что даёт возможность пользоваться им и во время воспроизведения записей. Более того, его источник питания подавляет выработку избыточного озона, что, в свою очередь, предотвращает нежелательное оксидирование. ION-001 можно также использовать для удаления статического электрического заряда с компакт-дисков и DVD.