Iris, Lumens, «облака»…

19.12.2025 21:26

Продолжающееся сотрудничество компаний Lumens и Iris привело к появлению новых возможностей IP PTZ-камер Lumens, HD-модели VC-A53 и 4K60 камеры VC-A71P: теперь они поддерживают облачную интеллектуальную платформу управления Iris.



Управление камерами из веб-браузера осуществляется с минимальной задержкой; можно активировать автоматическое отслеживание на основе искусственного интеллекта. Пользователям доступны расширенные инструменты кадрирования, корректировка изображения в реальном времени и дистанционное управление с помощью джойстика.



Iris встраивается непосредственно в камеры, моментально обеспечивая возможность удаленного мониторинга и управления без усложнения системы. Никакое дополнительное оборудование при этом не требуется, зато можно стандартизировать работу с камерами в разных городах, офисах и пр., что, в свою очередь, сокращает трудозатраты и время на настройку.