iRoom: новая универсальная док-станция iTop OnWall

13.04.2020 13:50

iRoom анонсировала новую модель настенной универсальной док-станции iTop OnWall. Как утверждает компания-разработчик, новинка позволяет заряжать любые устройства iPad.



Регулируемый передвижной коннектор, через который осуществляется подзарядка, подходит для всех планшетов iPad любых размеров, от iPad mini до iPad Pro 12.9”. Док-станция выполнена в том же стиле, что и устройства Apple. Материалы: алюминий и стекло; на выбор предлагается пять цветовых вариантов для металла и два – для стекла, что расширяет количество доступных вариантов отделки до десяти.



Док-станция iTop OnWall имеет встроенный управляющий процессор с шестикнопочным кейпадом, работающий независимо от iPad. Датчик присутствия позволяет разблокировать экран планшета или активировать управляющую команду. Предусмотрено подключение через lightning-кабель или порт USB-C; имеется замок «анти-вор». Функция Smart Battery Management позволяет продлить срок службы аккумулятора iPad. iTop OnWall можно интегрировать в системы домашней автоматизации Crestron, Control4, Savant, RTI, URC и др.