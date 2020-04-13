ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

iRoom: новая универсальная док-станция iTop OnWall


13.04.2020 13:50

 

 

iRoom анонсировала новую модель настенной универсальной док-станции iTop OnWall. Как утверждает компания-разработчик, новинка позволяет заряжать любые устройства iPad.

 

Регулируемый передвижной коннектор, через который осуществляется подзарядка, подходит для всех планшетов iPad любых размеров, от iPad mini до iPad Pro 12.9”. Док-станция выполнена в том же стиле, что и устройства Apple. Материалы: алюминий и стекло; на выбор предлагается пять цветовых вариантов для металла и два – для стекла, что расширяет количество доступных вариантов отделки до десяти.

 

Док-станция iTop OnWall имеет встроенный управляющий процессор с шестикнопочным кейпадом, работающий независимо от iPad. Датчик присутствия позволяет разблокировать экран планшета или активировать управляющую команду. Предусмотрено подключение через lightning-кабель или порт USB-C; имеется замок «анти-вор». Функция Smart Battery Management позволяет продлить срок службы аккумулятора iPad. iTop OnWall можно интегрировать в системы домашней автоматизации Crestron, Control4, Savant, RTI, URC и др.

Связанные новости:
 Золотой ты мой…  - 22.11.2019 13:00
 Apple AirPods Pro: официальный релиз - 29.10.2019 20:00
 Приложение Aurender Conductor V3 для iPad и Android - 15.08.2019 11:30
 Tidal Masters для Apple iPhone/iPad - 13.03.2019 13:35
 Полезный кабель для iPhone от Belkin - 25.05.2018 15:00
 iRoom: престижная награда за лучший дизайн - 27.04.2018 13:35
 OPPO Digital не закрывается - 03.04.2018 13:34
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007