iRoom touchDock. Новая моторизованная док-станция для iPad

04.09.2020 18:20



Новая флагманская док-станция iRoom touchDock предназначена для установки iPad с диагональю 10.2 дюймов или больше. Док-станция имеет специальное закаленное стекло с защитой от царапин и может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

В конструкции iRoom touchDock используются новые технологии iRoom, такие как защита от кражи и разблокировка экрана iPad без касания.

Основное преимущество новой док-станции заключается в моторизованном креплении, которое позволяет очень просто извлечь iPad, если он необходим для мобильного использования. Встроенный процессор позволяет управлять процессом заряда батарей и таким образом продлить их срок службы.

Для применения в умных домах iRoom touchDock обладает совместимостью с системами домашней автоматизации Crestron, Control4, Lutron, RTI, EnOcean, Savant, и т.д. Также допускается подключение к популярным IoT-сервисам, таким как Amazon Alexa, Google Assistant, EnOcean и Apple HomeKit.