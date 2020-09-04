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iRoom touchDock. Новая моторизованная док-станция для iPad


04.09.2020 18:20


Новая флагманская док-станция iRoom touchDock предназначена для установки iPad с диагональю 10.2 дюймов или больше. Док-станция имеет специальное закаленное стекло с защитой от царапин и может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

 

В конструкции iRoom touchDock используются новые технологии iRoom, такие как защита от кражи и разблокировка экрана iPad без касания.

 

Основное преимущество новой док-станции заключается в моторизованном креплении, которое позволяет очень просто извлечь iPad, если он необходим для мобильного использования. Встроенный процессор позволяет управлять процессом заряда батарей и таким образом продлить их срок службы.

 

Для применения в умных домах iRoom touchDock обладает совместимостью с системами домашней автоматизации Crestron, Control4, Lutron, RTI, EnOcean, Savant, и т.д. Также допускается подключение к популярным IoT-сервисам, таким как Amazon Alexa, Google Assistant, EnOcean и Apple HomeKit.

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