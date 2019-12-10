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ISE 2020: до свидания, Амстердам


10.12.2019 11:55

 

 

В феврале будущего года выставка Integrated Systems Europe (ISE) пройдёт в Амстердаме в последний раз, после чего переедет на новую площадку в Барселоне. В выставке примут участие около 1300 компаний – их стенды будут размещены в 15 залах выставочного комплекса RAI. Ожидается, что число посетителей превысит 80 тысяч человек.

 

Вся экспозиция будет разделена на несколько зон: решения для частного сектора, интеллектуальные здания, аудио, Digital Signage, решения и технологии в области образования, унифицированные коммуникации. Впервые будет организована Зона Инноваций, где можно будет увидеть продукцию компаний, ранее не участвовавших в ISE.

 

Значительно расширена программа конференций; в числе новых, которые будут добавлены в программу в будущем году – CEDIA Design & Build Conference, рассчитанная на архитекторов, дизайнеров интерьера и других специалистов, работающих в сфере частного жилья. Все дни выставки на стенде CEDIA будут проходить так называемые CEDIA Talks –  бесплатные 20-минутных сессии, посвящённые новым тенденциям и технологиям.

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