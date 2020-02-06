ISE 2020: профессиональные решения BenQ для визуализации

06.02.2020 20:00

Компания BenQ примет участие в выставке Integrated Systems Europe 2020, где представит новейшие решения для образования, бизнеса, ритейла и профессиональных аудио-видео инсталляций.

В числе прочих экспонатов выставочного стенда BenQ (зал 1, №1-N10) – новая интерактивная панель DuoBoard. Это первое дисплейное устройство, которое позволяет работать одновременно с двумя различными операционными системами на одном экране. Панель относится к продуктам категории «всё в одном», совмещая функции дисплея, доски и устройства для видеоконференций.

Одна из последних новинок BenQ, которую также увидят посетители выставки – устройство для беспроводных презентаций InstaShow WDC20C, совместимое с интерфейсом USB-C. Фирменные модули для беспроводных презентаций не требуют установки драйверов; кроме того, BenQ InstaShow позволяет подключать к дисплеям собственные устройства, в том числе и смартфоны – одним нажатием кнопки или через приложение BenQ InstaShare. На экран можно одновременно выводить информацию с четырёх устройств, а также добавлять заметки и комментарии в реальном времени по защищённой сети.